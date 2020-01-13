25 Июля 2020
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Общество В России Москва
сенатор Андрей Клишас (2017) | Фото:https://ru.wikipedia.org

Госдума не поддержала законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенного контента

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Ранее отрицательно отозвались об инициативе и в Минсвязи России – по мнению замминистра Алексея Волина, законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности, а также технически не реализуем.

"Целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - пояснял ранее свой проект сам Клишас.

Предполагалось, что помимо блокировки за нарушения суд будет карать "административкой" - для обычных людей штрафом от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб. Юрлица могли бы лишиться до 1 млн руб.

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Госдума не поддержала законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенного контента

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Теги: запрещенная информация, андрей клишас, блокировка электронной почты



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