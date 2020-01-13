Владельцы киосков в центре Перми через суд пытаются оспорить изъятие земель

Владельцы торговых павильонов в центре Перми обратились в арбитражный суд, оспаривая изъятие земель мэрией города, сообщает "Ъ".

Как сообщает издание, 9 января 2020 года в суд подали иски владельцы торговых павильонов возле ЦУМа Дмитрий Харламов и Людмила Михейчева. Заявления еще не приняты к производству. 26 декабря в арбитраж поступили заявления от собственников торгового центра на ул. Крисанова, 12в: соучредителей сети "Чкаловский" Евгения Бермана и Сергея Негашева. Также заявление подал пермский бизнесмен Александр Лев и подконтрольное ему ООО "Инфитех-1". Этот иск принят к производству 9 января. С 20 декабря в арбитраже рассматривается заявление Аллы Кириленко - владелицы торговых павильонов, земли под которыми также планируется изъять.

Предприниматели оспаривают распоряжение департамента земельных отношений Перми от 9 октября 2019 года об изъятии земельных участков в центре Перми для муниципальных нужд.

Земли изымаются в рамках реконструкции дорожной внутриквартальной сети. Власти города заявляли, что будут выкупать у собственников необходимые земельные участки. Частные земли послужат для создания внутриквартальных проездов. Изменения затронут Комсомольский проспект, улицы Ленина, Островского, Крисанова и другие.