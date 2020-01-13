Из администрации Челябинска уволились начальник управления информатизации и управляющий делами мэрии

Глава Челябинска Наталья Котова отправила в отставку начальника управления информатизации мэрии Виталия Некрасова и управляющего делами администрации города Игоря Виноградова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что Некрасов уволен по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет Алексей Якучик. И.о. управляющего делами администрации города назначен заместитель Виноградова Денис Мешавкин.

Напомним, ушел в отставку глава комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев. Его обязанности будет исполнять Сергей Самсонов.