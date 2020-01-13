Российские биатлонистки заняли два последних места в масс-старте, допустив 21 промах на двоих

Женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе обернулся для наших девушек провалом.

Обе представительницы России, Светлана Миронова и Лариса Куклина, заняли два последних места из 30 стартовавших участниц.

При этом Миронова допустила 10 промахов на 4 огневых рубежах, Куклина же оставила незакрытыми 11 мишеней из 20. Отставание наших девушек от первого места составило почти 5 с половиной минут.

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев в эфире "Матч ТВ" заявил о полном провале в гонке, также посетовав на качество новых патрон.

Первое место в масс-старте заняла финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, следом за ней финишировала представительница Норвегии Тириль Экхофф, третьей стала её соотечественница Марте Ульсбю-Ройселанн.

В общем зачёте Кубка мира лидерство по-прежнему держит итальянка Доротея Вирер, которая накануне стала четвёртой в гонке. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, опустилась на 14-ю позицию тотала.