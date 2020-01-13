25 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Гуляла две недели: в Екатеринбурге нашлась школьница, пропавшая 31 декабря

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя Александра, которая ушла из дома 31 декабря прошлого года и пропала.

Напомним, школьница ушла из дома, который находится на улице Победы. В Следственном комитете выяснили, что она уже совершала продолжительные уходы, но всякий раз возвращалась к месту проживания.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, в воскресенье, 12 января, девочка самостоятельно вернулась домой. За время ее отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было.

Исчезнувшая несовершеннолетняя девушка в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Полицейские провели с Александрой профилактическую беседу. А ее мать привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, так как поздно обратилась в органы внутренних дел с заявлением о пропаже дочери.

Как сообщало Накануне.RU, также в Екатеринбурге ищут 15-летнюю Викторию из Ревды. Школьница поехала в гости и исчезла.

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Гуляла две недели: в Екатеринбурге нашлась школьница, пропавшая 31 декабря

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Теги: школьница, розыск, полиция, Екатеринбург, 31 декабря



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Ранее 08.01.2020 20:13 Мск В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из дома 31 декабря

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