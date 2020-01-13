Главный наркополицейский Сургута будет уволен из-за задержания подчиненного, у которого нашли зелье

В Сургуте потеряет свою должность руководитель отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его подчиненный попался с запрещенным веществом, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружного УМВД Ольга Абмайкина.

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В декабре подчиненный главы подразделения попался на хранении наркотиков. Началась служебная проверка.

По ее окончании принято решение об увольнении начальника провинившегося силовика. Как только главный наркополицейский Сургута выйдет на работу после больничного, будет подписан приказ о его увольнении.