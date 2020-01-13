25 Июля 2020
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хирург, скальпель (2016) | Фото:vk.com

Минздрав Сахалина назвал фейком сообщения об изъятии органов в облегченном порядке

Минздрав Сахалина опроверг сообщения о том, что у граждан в облегченном порядке могут быть изъяты органы.

В пресс-службе ведомства пояснили, что эти слухи распространяются в социальных сетях, однако они не имеют под собой никаких оснований.

В Минздраве подчеркнули, что никаких нормативных актов для проведения подобных действий не существует, передает Regnum.

Ранее тюменскую больницу вновь обвинили в незаконном изъятии органов. Медики в свою очередь заявляют, что у пострадавшего были показания, исключающие возможность быть донором.

Напомним, ранее врачей этой же клиники обвинили в том, что они якобы не оказывали помощь пациенту ради трансплантации органов. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

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Минздрав Сахалина назвал фейком сообщения об изъятии органов в облегченном порядке

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Теги: сахалин, изъятие органов, минздрав



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