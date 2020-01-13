В России 56 миллионов человек дышат загрязненным воздухом – Счетная палата

Счетная палата РФ выразила глубокую озабоченность состоянием экологии в стране. По данным аудитора, представленным в отчете о нацпроекте "Экология", сейчас загрязненным воздухом в России дышат 56 млн человек в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать. По данным "Ведомостей", в документе указывается и на потепление климата, которое происходит в России в два с половиной раза быстрее, чем в целом в мире.

Уже сегодня грунты в зоне мерзлоты способны выдерживать нагрузку на 17% меньше, чем в 1970-е, а в отдельных регионах – на 45%, говорится в отчете. Это грозит опасной деформацией железных и автомобильных дорог и трубопроводов. Ущерб от климатических явлений до 2030 г. может составлять 2–3% ВВП в год, а на отдельных территориях – 5–6% ВРП, предупредила Счетная палата.

В конце 2019 года эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) посчитали, что потери России из-за грязного воздуха достигают сотен миллиардов долларов. Так, урон от плохого воздуха в 2015 году для России аналитики оценили в $447,6 млрд - это 12,5% ВВП.

В относительных цифрах это первый в мире показатель, по абсолютному значению лидирует Китай - 1,6 трлн (8,4% ВВП).

Отмечается, что ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире. Это вызывает проблемы и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.

Ранее Росстат сообщал, что в 2019 году в ряде российских городов отмечены многократные случаи очень высокого загрязнения атмосферного воздуха, причем максимально допустимая концентрация была превышена в десятки раз.

В сентябре 2019 года Минприроды опубликовало список городов с наиболее загрязненным воздухом, в котором более половины находятся в Сибири. Среди них: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск и другие.