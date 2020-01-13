В Екатеринбурге установилось аномальное тепло: средняя температура на 6,4 градуса выше нормы

В Екатеринбурге установилась аномально теплая погода. Похолодания синоптики в ближайшие дни не ждут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по данным метеорологов, ночами 13-15 января в уральской столице будет минус 5-11 градусов, а в светлое время суток - 1-7 ниже нуля. В понедельник и вторник вероятен небольшой снег. В среду существенных осадков не ожидается.

Во второй половине недели погодные условия не изменятся, а к пятнице и вовсе ожидается потепление до нулевых температур. По прогнозам, похолодание может наступить не раньше 20-х чисел января.

Как отмечают специалисты, средняя температура воздуха в Екатеринбурге с начала месяца (минус 6 градусов) на 6,4 градуса выше нормы.