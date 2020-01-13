25 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Авиарейс из Челябинска в Москву задержан на несколько часов из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet

89 пассажиров рейса "Аэрофлота" не смогли вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности самолета.

SU 1533 должен был вылететь в 7:55, но рейс отложили из-за неисправности воздушного судна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, пассажиры улетят рейсом SU 1421 в 12:45. Сейчас в аэропорту ожидают прибытия техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.

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Авиарейс из Челябинска в Москву задержан на несколько часов из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet

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Теги: самолет, рейс, неисправность,



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