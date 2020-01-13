Авиарейс из Челябинска в Москву задержан на несколько часов из-за неисправности самолета Sukhoi Superjet

89 пассажиров рейса "Аэрофлота" не смогли вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности самолета.

SU 1533 должен был вылететь в 7:55, но рейс отложили из-за неисправности воздушного судна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, пассажиры улетят рейсом SU 1421 в 12:45. Сейчас в аэропорту ожидают прибытия техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.