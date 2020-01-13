Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире Захарченко

Следствие нашло доказательства того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.

Об этом сообщил замглавы СКР Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

"В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний", - сказал он. Газета уточняет, что речь идет об ООО "Группа компаний 1520".

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб.

В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.