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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале умер ребенок, которого в августе подстрелил пьяный мужчина

На Среднем Урале скончался мальчик, который прошлым летом был ранен в результате стрельбы из пневматического ружья. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в соцсетях сообщила сестра ребенка.
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По ее данным, мальчик скончался 12 января. Ранее сообщалось, что он долгое время находился в тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент произошел в начале августа в Нижнем Тагиле: пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Мальчика без сознания доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Медики заявляли, что операцию по извлечению пули делать ему нельзя, так как он может умереть.

Против стрелка возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении дела еще и по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". В связи со смертью мальчика дело могут переквалифицировать.

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На Среднем Урале умер ребенок, которого в августе подстрелил пьяный мужчина

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Теги: ребенок, смерть, Нижний Тагил



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