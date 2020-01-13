Наталья Поклонская рекламирует футболки с портретом Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в последнее время все реже говорит о царе Николае II, снова вспомнила своего давнего кумира.

В соцсетях экс-прокурор Крыма опубликовала фото, на котором она запечатлена в футболке с портретом последнего русского императора. Это рисунок, выполненный по известному фотоснимку Николая Романова, позирующего в окне поезда.

Вот как такую рекламу производителя футболок прокомментировала сама Наталья: "Наталья Поклонская: "Про Нашего Государя Николая Второго от меня вы больше не услышите". Да, но никто не говорил, что не увидите) Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды "Крест и Меч". К слову, производители в соцсетях не указывают стоимость футболок. Кроме одежды с портретом царя в ассортименте магазина есть и футболки с Сергием Радонежским и другими святыми.