Наталья Поклонская рекламирует футболки с портретом Николая II

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастеров: http://remont.youdo.com/interior/apartments/price/, подробнее >>
Тут http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/floors/price/ по этой ссылке.
Гидроизоляция кровли гаража жидкой резиной на http://remont.youdo.com/building/insulation/waterproofing/garages/roofing/liquid/izol/gidkayarezina/.



Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская рекламирует футболки с портретом Николая II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в последнее время все реже говорит о царе Николае II, снова вспомнила своего давнего кумира.

В соцсетях экс-прокурор Крыма опубликовала фото, на котором она запечатлена в футболке с портретом последнего русского императора. Это рисунок, выполненный по известному фотоснимку Николая Романова, позирующего в окне поезда.

Вот как такую рекламу производителя футболок прокомментировала сама Наталья: "Наталья Поклонская: "Про Нашего Государя Николая Второго от меня вы больше не услышите". Да, но никто не говорил, что не увидите) Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды "Крест и Меч". К слову, производители в соцсетях не указывают стоимость футболок. Кроме одежды с портретом царя в ассортименте магазина есть и футболки с Сергием Радонежским и другими святыми.

Наталья Поклонская|Фото: t.me/poklonskaya_nv

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Наталья Поклонская рекламирует футболки с портретом Николая II

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья поклонская, николай ii, футболка, реклама



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров