25 Июля 2020
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Экономика В России Москва
В Красноярском крае батюшка освятил опасный участок трассы. (2020) | Фото: гибдд.рф/r/24

Счетная палата сомневается, что аварийно-опасных участков на дорогах России становится меньше

Счетная палата России усомнилась в достоверности данных о сокращении аварийно-опасных участков на дорогах страны. Данные о таких местах в правительство предоставляют региональные власти в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пишет РБК, ссылаясь на промежуточный отчет аудиторов по нацпроекту.
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Так, по отчетам субъектов, за 2018 год участки концентрации ДТП в Ярославской агломерации отсутствуют. Но по данным ГИБДД, которые приводят аудиторы, там зафиксировано 40 участков (прирост к базовому значению региона 2016 года в восьми таких местах — на 500%), в Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона. В ряде субъектов аудиторы отметили рост мест концентрации ДТП, выделив Приморский край (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградскую область (рост с 40 точек до 57) и Омскую область (с 89 мест концентрации ДТП до 128).

В Красноярском крае батюшка освятил опасный участок трассы.|Фото: гибдд.рф/r/24

В Красноярском крае аварийность федеральной трассы попытались снизить... освящением дорожного полотна и проезжающих машин.

В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году необходимо увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%.

Таким образом, в 2018 году ни одному из субъектов Российской Федерации не удалось достичь планового значения указанного показателя, констатируют эксперты Счетной палаты. Они также отмечают, что в ряде субъектов при планировании ремонтных работ на автомобильных дорогах не все контракты предусматривали мероприятия, непосредственно связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения, что создает предпосылки к возникновению новых мест концентрации ДТП.

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Счетная палата сомневается, что аварийно-опасных участков на дорогах России становится меньше

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Теги: счетная палата, аварийно-опасный участок, дтп, дороги, нацпроект



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