25 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.

Как считают эксперты, наиболее вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области, Чувашской республики, Камчатского края, Калужской области. Под вопросом остается отставка губернаторов Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края пока под вопросом.

Политолог Виталий Иванов соглашается с оценкой фонда по Чувашии и Калужской области, однако допускает, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин все же сможет сохранить свой пост.

Иванов считает возможным отнести к группе вероятных отставников и Сергея Ситникова из Костромской области: губернатор управляет регионом уже два срока, при этом уже давно ходят слухи о его проблемах со здоровьем.

В список возможных отставников Виталий Иванов добавил бы губернатора Ростовской области Василия Голубева, у которого, по его словам, много проблем с силовыми структурами региона, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, до сентября 2020 года, когда ожидаются выборы в 16 регионах и в одном (ХМАО-Югре) - назначение, президент может отправить в отставку одного или двух губернаторов, но увольнения глав регионов не будут иметь массовый характер. Об этом пишут "Известия".

"Возможно, перед выборами будет одна-две отставки, но я не думаю, что они будут носить массовый характер. Все наиболее критичные точки сменены", - отметил политолог Евгений Сучков.

Напомним, 12 декабря 2019 г. избранный от КПРФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Сам глава региона заявил, что в отношении него и его соратников в последнее время "льется много грязи со стороны СМИ". Врио губернатора приказом Владимира Путина был назначен замминистра чрезвычайных ситуаций Игорь Кобзев.

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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

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Теги: губернаторы, отставки



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