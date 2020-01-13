"Холоп" обогнал "Т-34" в прокате

Российская картина "Холоп", вышедшая на экраны кинотеатров 26 декабря, побила рекорд по кассовым сборам российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 млрд руб.

"Холоп" уже принес своим создателям более 2,31 млрд руб. История о перевоспитании московского "мажора" пришлась по душе и юным зрителям, и старшему поколению, сообщают "Вести.ру".

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию.