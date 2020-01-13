25 Июля 2020
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Политика В России
такси, нелегальное такси, ГИБДД (2015) | Фото: vk.com

Судимым запретят работать в такси

Российское министерство транспорта разрабатывает ряд законов, которые запретят ранее судимым гражданам работать водителями такси.

Как сообщается, соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс и ряд других законов.

Правительство может рассмотреть поправки в июле текущего года.

Инициатива коснется и таксистов, работающих на интернет-агрегаторы. Предполагается, что при устройстве на работу компания будет требовать справку об отсутствии судимости, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, самые разговорчивые пассажиры такси, которые не против пообщаться с водителем, живут в Краснодаре и Новосибирске, а вот жители Санкт-Петербурга и Москвы любят тишину. Это данные опроса, который провели сервис "Ситимобил" и исследовательская компания ResearchMe.

Выяснилось, что в Петербурге более четверти респондентов обычно не общаются с водителем такси. 23% опрошенных предпочитают поездки в тишине в Москве.

Первое место среди самых разговорчивых пассажиров такси разделили пассажиры Краснодара и Новосибирска - 42% респондентов в каждом из городов признались, что всегда разговаривают с водителем во время поездки. Замыкают тройку лидеров жители Казани (37%).

Что касается самых популярных тем для разговоров с водителем во время поездки, то чаще всего пассажиры обсуждают ситуацию на дорогах (55%), интересные истории от водителей (51%), последние новости (50%), погоду (36%) и работу (19%).

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Судимым запретят работать в такси

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Теги: такси, судимость, транспорт



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