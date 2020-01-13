25 Июля 2020
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Общество В России За рубежом
Marvel Марвел Мстители: Финал Тони Старк Железный человек Роберт Дауни-младший (2019) | Фото:instagram.com/marvel

В мировом кинопрокате установлен новый рекорд

Кассовые сборы фильмов в мировом прокате в 2019 году составили в $42,5 млрд, что стало новым рекордом.

Как стало известно, бокс-офис США в прошлом году составил $11,4 млрд. При этом он уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,4%.

Однако продажи билетов в кинотеатры в других странах увеличились, преодолев $30 млрд, сообщает "Газета.ру".

Напомним, кинокартина "Мстители: Финал" заработала $2,7902 млрд в прокате по всему миру.

Лента братьев Энтони и Джо Руссо стала самой кассовой в истории, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона, который принес своим создателям $2,7897 млрд.

Исторический рекорд "Мстителям" удалось установить спустя 13 недель после премьеры: в США картина вышла 26 апреля, в России — 29 апреля. "Аватар" стал самым кассовым фильмом спустя год после выхода на экраны кинотеатров.

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В мировом кинопрокате установлен новый рекорд

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Теги: кино, фильмы



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