"АвтоВАЗ" порадует новинками в 2020 году

Автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport. Во многом судьба этой модели будет зависеть от того как успешно будет продаваться седан с аналогичным названием, сообщает Car.ru.

Как сообщалось ранее, узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль.

Как предполагается, он составит конкуренцию LADA. Как отметил представитель узбекского автопроизводителя, стоимость нового автомобиля - от $10 до $15 тыс.

Проект будет реализовываться с иностранными партнерами.