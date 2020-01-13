Российским учителям поменяют систему оплаты труда

В России изменят структуру оплаты труда учителей, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Предполагается, что 70% оплаты труда будет уходить на оклады за одну ставку, "то есть за 18 уроков в неделю". "И только 30% должно выделяться на различные надбавки", - отметила министр.

По словам Васильевой, проблема заключается в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты.

Она отметила, что разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель, позволяющую прописать базовые гарантии на федеральном уровне, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, в Министерстве просвещения России готовят поправки в законы, которые юридически запретят сваливать на учителей бюрократическую работу. Хотя и сейчас существуют рекомендательные документы, ограничивающие загрузку преподавателей "бумажной работой", рассказала министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, только за последние несколько лет было выпущено три таких норматива.

Сейчас, по словам Васильевой, "бумажная работа" учителя должна быть ограничена четырьмя документами: образовательной программой, учебным планом, а также электронными журналом и дневником. "Возникает вопрос – выполняется эта норма или нет", - комментирует министр.