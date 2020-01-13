25 Июля 2020
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Происшествия В России За рубежом
коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Следствие назвало мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике с целью грабежа.

Как сообщил зампредседателя СКР Игорь Краснов, россияне приехали в ЦАР по туристическим визам, чтобы снимать документальный фильм. "После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной", — сообщил Краснов.

Во время поездки россиян предупредили на КПП об опасности, но те отказались переночевать в городе. После этого машина журналистов была остановлена группой темнокожих людей, которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа россияне были расстреляны, сообщает "Коммерсант".

Ранее советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров обвинил Михаила Ходорковского в гибели российских журналистов в июле 2018 года.

В эфире программы "Вести недели" вышел сюжет спецкора ВГТРК Александра Рогаткина.

"Провокацию хотел организовать, и провокация привела к трагедии. Это вина товарища Ходорковского в первую очередь", - сказал Захаров в интервью.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике. В одну из самых опасных стран Африки их отправила подконтрольная Михаилу Ходорковскому структура Центр управления расследованиями.

По результатам приостановленного в ЦАР следствия виновными в гибели российских граждан были признаны местные вооруженные банды, однако многие эксперты сходятся на том, что главный виновник трагедии - Михаил Ходорковский, который отправил людей в горячую точку без охраны и не поставил в известность о командировке местные власти и представителей российского МИД.

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Следствие назвало мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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Теги: ЦАР, журналисты, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 11:41 Мск Журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран, - посол России

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