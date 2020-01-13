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Происшествия Центральный ФО В России Северо-Кавказский ФО
киллер убийство на ул. академика Анохина в Москве 2.11.19 (2019) | Фото:telegram-канал Baza

Стали известны мотивы убийства главы ингушского центра "Э"

Мотивом убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность, сказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов.

По данным следствия, к преступлению причастен бизнесмен Хасан Полонкоев, который действовал в составе организованной преступной группы. Злоумышленники пытались помешать Эльджаркиеву пресечь их преступную деятельность, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в деле об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева появились еще как минимум 20 фигурантов.

По данным источников "Интерфакса", в деле фигурируют 30 человек с учетом арестованных. При этом отмечается, что их число может увеличиться.

Ранее в ходе спецоперации были задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

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Стали известны мотивы убийства главы ингушского центра "Э"

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Теги: центр э ингушетии, ибрагим эльджаркиев



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