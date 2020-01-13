Литвинова сообщила подробности ДТП со своим участием

Актриса Рената Литвинова, которую сбила машина, подтвердила это и рассказала о своей реакции на аварию.

Она попыталась пристыдить девушку за рулем автомобиля, поскольку та наехала на актрису в ее день рождения.

"Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения?"" — написала Литвинова на своей странице в Instagram.

Актриса утверждает, что девушка не собиралась тормозить при приближении к пешеходному переходу.

Ранее Литвинова уточнила, что "была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ". Литвинова также сообщила, что врачи зашили ей подбородок.

Рената Литвинова родилась 12 января, сегодня ей исполнилось 53 года.