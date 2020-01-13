На Украине призвали наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing 737-800.

По его словам, Москва могла участвовать в подготовке катастрофы. "За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", — заявил политик.

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время был уничтожен российской ракетой", — отметил Турчинов, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Ранее Иран отрицал версию о попадании в самолет ракеты иранских ПВО. Осторожно по поводу этого высказываются и власти США, а вот премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии в один голос утверждали, что располагают разведданными о попадании ракеты (причем, по данным источников СМИ, данные получены с американского спутника).