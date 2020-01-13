Стали известны подробности инцидента с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус

Стали известны подобности истории, которая случилась с российской моделью Ксенией Пунтус.

По словам соседа Андрея Бакова, внука Михалкова, из чьей квартиры выпала девушка, в тот вечер туда пришла компания их шести человек, четверо из которых позже ушли, но затем вернулись. Однако дверь им уже никто не открыл. Кроме того, соседи слышали шум из квартиры. Сам Андрей Быков удалил все свои аккаунты в соцсетях.

По словам друзей Ксении, она вела здоровый образ жизни, много работала и была спокойным человеком.

Квартира опечатана, сообщает "Рамблер".

Как сообщалось ранее, Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы. 21-летнюю девушку госпитализировали и прооперировали.

Сейчас девушка находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако по некоторым данным, незадолго до трагедии модель вместе со своим возлюбленным отдыхала в баре.