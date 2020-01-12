Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. Как передает РИА Новости, об этом заявил вице-президент республики.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых протестов в республику прибыл помощник президента России Владислав Сурков. Он должен был встретиться с главой Абхазии.

Напомним, 9 января в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших в прошлом году президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Позже итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года. Хаджимба заявлял, что намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах.