Ренату Литвинову в день рождения сбила девушка на Mercedes

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что ее в день рождения сбила машина на пешеходном переходе, но на данный момент с ней уже "все хорошо".

По данным СМИ, ДТП с участием Mercedes и пешеходом произошло на Тверском бульваре в Москве.

"Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", - написала Литвинова в Instagram.

Она уточнила, что "была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ". Литвинова также сообщила, что врачи зашили ей подбородок.

Рената Литвинова родилась 12 января, сегодня ей исполнилось 53 года.