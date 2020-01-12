Ренату Литвинову в день рождения сбила девушка на Mercedes
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что ее в день рождения сбила машина на пешеходном переходе, но на данный момент с ней уже "все хорошо".
По данным СМИ, ДТП с участием Mercedes и пешеходом произошло на Тверском бульваре в Москве.
"Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", - написала Литвинова в Instagram.
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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».
Она уточнила, что "была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ". Литвинова также сообщила, что врачи зашили ей подбородок.
Рената Литвинова родилась 12 января, сегодня ей исполнилось 53 года.