В Абхазии протестующие выдвинулись к госдаче президента

В Сухуме сотни протестующих выдвинулись от администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы к его госдаче.

Ранее лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой сообщил сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.

Отправиться к госдаче президента протестующих призвал инициатор митинга Ахра Авидзба.

"Он (Хаджимба) попросил пару часов. Ответа до сих пор нет. Может быть, он есть, но мы не знаем. Поэтому мы отправимся за ответом к нему", - цитирует РИА Новости Авидзбу.

Между тем, помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию.Как сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики, он должен встретиться с президентом.

9 января в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших в прошлом году президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

Позже итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Действующий президент республики Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.