В Челябинске в детском саду массово отравились дети

В Челябинске в детском саду №444 практически разом заболели десятки детей. Как сообщает телеграмм-канал "Следак шепнул", у воспитанников из разных групп типичные симптомы отравления – слабость и рвота. Родители в своем чате негодуют от бездействия сотрудников дошкольного учреждения.

Уточняется, что пик заболевших пришелся на выходные: сначала в скорую обратились восемь семей, где у детей начались сильные боли в животе. Затем местные СМИ сообщили о 48 заболевших.

Медики и администрация детсада утверждают, что причиной массового заболевания стала некая ротавирусная инфекция. Но многие родители подозревают, что заболеть их дети могли из-за некачественных продуктов.

Роспотребнадзор начал проверку дошкольного учреждения. Специалисты проводят дезинфекцию помещений детсада, выявляют заразившихся детей и наблюдают за теми, кто мог с ними контактировать. Кроме того, планируется заменить бригаду работников пищеблока.

В бактериологической лаборатории исследуют анализы больных и поваров, а также пробы готовой продукции, воды и дезинфицирующих веществ.