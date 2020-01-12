Филарет назвал себя "пожизненным патриархом"

Многолетний лидер украинских раскольников Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) на канале ZIK рассказал, что его бывшие подопечные предали его и даже не общаются с ним, хотя он дал им все. Это касается и нового лидера Сергея Думенко ("митрополита Епифания").

"Он не хочет служить со своим патриархом, который его поставил", - сказал Денисенко.

По его словам, без него Думенко никогда не стал бы новым лидером, а теперь даже не поздравляет с Рождеством.

Сам Денисенко "избран патриархом пожизненно", считает он. Потому что никаких "почетных патриархов" не бывает.

Он также сообщил, что посланники Фанара, когда готовили образование объединенной раскольнической структуры на Украине, спрашивали, "что мы с этого будем иметь".

Как ранее сообщало Накануне.RU, синод раскольников решил создать для своего бывшего лидера "отдельную религиозную организацию" в форме миссии, то есть по существу гетто. Сам он отозвал на днях свою подпись под документом о ликвидации своего "патриархата". От томоса экуменического патриарха Варфоломея он отказался еще в мае.