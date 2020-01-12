Переквалификация статуса Шамсутдинова с "обвиняемого" на "потерпевший" невозможна, - источник

Переквалификация статуса срочника Рамиля Шамсутдинова с "обвиняемого" на "потерпевший" в рамках уголовного дела об убийстве в Забайкалье невозможна. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Ранее адвокат Руслан Нагиев заявил, что расследование уголовного дела, по которому тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят в качестве потерпевших, завершено. По его словам, судебное заседание состоится в январе и обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины.

По словам источника, защитники Шамсутдинова сообщили СМИ недостоверную информацию.

По данным собеседника агентства, возбужденное уголовное дело, о котором сообщили адвокаты, "касается единичного случая на спортгородке, выявленного комиссией военных и правоохранительных органов в ходе анонимного анкетирования солдат части".

Во время занятий спортом подразделения срочников один из них позволил себе рукоприкладство по отношению к сослуживцам.

При этом, по словам источника, происшествие имело место задолго до кровавой бойни, устроенной Шамсутдиновым, а подозреваемого в рукоприкладстве сослуживца в числе убитых не было.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.