Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

Специалисты агропромышленной сферы допустили подорожание черного хлеба в начавшемся 2020 году.

Причина такого прогноза кроется в исторически низких запасах и плохом урожае ржи в прошлом году.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну.

Глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон предполагает, что за год цены на изделия из ржаной смеси и пшеничной муки могут подняться до 7%.

Напомним, в 2019 году хлеб также дорожал. Сообщалось, что рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки, достигнет 6,5-7%. Как считают эксперты, это связано с ростом тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку.