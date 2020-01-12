В Абхазии назначили дату повторных выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.

Об этом сообщил председатель избиркома Тамаз Гогия, пишет ТАСС.

Ранее итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Действующий президент республики Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах.

9 января в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших летом президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота.

В минувшем году в Абхазии состоялись выборы президента, во втором туре которых победил с небольшим перевесом действующий президент Рауль Хаджимба.