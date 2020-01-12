Власти Франции решили пойти на некоторые уступки по пенсионной реформе

Французское правительство решило временно исключить пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет из реформы пенсионной системы, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на письмо премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа профсоюзам.

Это произошло на фоне массовых акций протеста, которые проходят во Франции с декабря 2019 года.

Накануне в Париже в шествии приняли участие порядка 150 тыс. человек. Полиция применила слезоточивый газ против нескольких радикалов, которые разбили несколько остановок и витрин офисов.

В декабре жители Франции вышли на акции протеста по всей стране. Крупнейший профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" оценил количество участников демонстраций в 1,5 млн человек. По данным полиции, количество манифестантов составило 800 тыс. человек, из них 65 тыс. - в Париже.