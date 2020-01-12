В ЦБ раскрыли подробности новой схемы пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Правительство готовится внести в Госдуму законопроект в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП). Когда этот документ начнет действовать, то выплаты будут при достижении пенсионного возраста или через 30 лет. Эта схема должна прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям.

"Стандартный план рассчитывается на 15–20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой - неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план", - рассказал Шевцов "Российской газете".

При стандартном плане человек выберет тот фонд, который предлагает лучшие условия и систему выплат. Никаких ограничений для гражданина здесь не предусмотрено.

"Скользящий" вариант выплат предоставляет возможность передать остаток накоплений даже по наследству. Если человек хочет выбрать такую схему, он должен указать в завещании своего супруга или детей в качестве наследника таких накоплений.