24 Июля 2020
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евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото:readovka.ru

Генконсул РФ опроверг задержание бизнесмена Пригожина в Мюнхене

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии.

Ранее немецкий журнал Zuerst! сообщил, что Пригожин якобы был задержан в аэропорту Мюнхена.

По словам дипломата, Пригожин действительно прилетел в ФРГ, но его никто не задерживал.

Местная полиция официально подтвердила консульству, что задержания не было, передает "Интерфакс".

Ранее информация СМИ о возможной гибели петербургского предпринимателя Евгения Пригожина во время авиакатастрофы в Демократической Республике Конго оказалась фэйком. "Погибший" бизнесмен провел все это время, парясь в бане.

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Генконсул РФ опроверг задержание бизнесмена Пригожина в Мюнхене

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Теги: евгений пригожин, мюнхен, генконсул



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