Генконсул РФ опроверг задержание бизнесмена Пригожина в Мюнхене

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии.

Ранее немецкий журнал Zuerst! сообщил, что Пригожин якобы был задержан в аэропорту Мюнхена.

По словам дипломата, Пригожин действительно прилетел в ФРГ, но его никто не задерживал.

Местная полиция официально подтвердила консульству, что задержания не было, передает "Интерфакс".

Ранее информация СМИ о возможной гибели петербургского предпринимателя Евгения Пригожина во время авиакатастрофы в Демократической Республике Конго оказалась фэйком. "Погибший" бизнесмен провел все это время, парясь в бане.