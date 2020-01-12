МИД Ирана сделал заявление по авиакатастрофе украинского самолета

В Иране создана специальная рабочая группа для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном.

Об этом сообщает Mehr со ссылкой на заявление представителя МИД республики Аббаса Мусави.

Как передает "Интерфакс", Мусави выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.

Также сообщалось, что из-за сбитого украинского самолета начались антиправительственные протесты: жители Тегерана требуют наказать виновных и выступают против нынешнего режима.