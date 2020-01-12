Пять человек пострадали при взрыве на комбикормовом заводе в Белгородской области

Следователи начали доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП" в Белгородской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района произошел хлопок пылевоздушной смеси.

После хлопка начался пожар, который был ликвидирован в 22:26 по местному времени, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пострадали пятеро рабочих, один из которых отказался от госпитализации.