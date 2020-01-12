24 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
хлопок на заводе в Белгородской области (2020) | Фото: belgorod.sledcom.ru

Пять человек пострадали при взрыве на комбикормовом заводе в Белгородской области

Следователи начали доследственную проверку после хлопка на ОАО "Новоборисовское ХПП" в Белгородской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 11 января в производственном цехе по переработке зерна в селе Беленькое Борисовского района произошел хлопок пылевоздушной смеси.

После хлопка начался пожар, который был ликвидирован в 22:26 по местному времени, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пострадали пятеро рабочих, один из которых отказался от госпитализации.

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Пять человек пострадали при взрыве на комбикормовом заводе в Белгородской области

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Теги: взрыв, завод, белгородская область



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