Поклонская завила о проблемах крымчан с получением российского паспорта

В Крыму местным властям ничего не известно о том, что у жителей полуострова возникают проблемы с получением российских паспортов.

Так заявил РБК министр внутренней политики республики Сергей Зырянов, комментируя высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской. "Я не знаю такой проблемы", - сказал он.

Ранее Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.

По ее словам, некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У других требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума.

Ранее украинские граждане, родившиеся в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до марта 2014 года, начали обращаться за получением российского гражданства. По данным МВД РФ, на июнь 2019 года было подано 125 соответствующих заявлений.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля прошлого года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

В том числе этим правом смогут воспользоваться украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.