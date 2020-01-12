Крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет газета "Известия".

В 2019 году POS-займы выдавали только три ведущие кредитные организации: "Тинькофф", "Почта банк" и "Банк Хоум Кредит".

По данным "Известий", банки решили больше выдавать кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита.

Отмечается, что многие не понимают схем работы кредиток, что выгодно банкам из-за высоких процентных ставок и различных комиссий.

При этом рисков по POS-займам у банков меньше: в 2019 году доля просроченных платежей по ним была на уровне 4,2%, а по кредиткам - вдвое больше, 9,4%.

Между тем, напомним, сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования лекарств в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых.

Услуга рассчитана на людей, которым немедленно нужны дорогие препараты от 500 рублей и дороже, объяснили в "Самсон-фарме". В обороте сети на них приходится больше 25%. За счет этого сервиса сеть рассчитывает нарастить поток клиентов и выручку до 10%.

В МТС-банке уточнили, что пока pos-кредитование доступно в нескольких аптеках сети.