24 Июля 2020
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Политика За рубежом
удар Ирана по военным базам США (2020) | Фото: twitter.com/PressTV

CNN: Американские военные узнали об ударе по базам США в Ираке за 2,5 часа

Военнослужащие США на авиабазе Аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся атаке за два с половиной часа до того, как иракские военные начали бомбить военные объекты, сообщает CNN.

Напомним, 8 января в ответ на убийство Касема Солеймани Иран обстрелял ракетами две американские военные базы в Ираке. По официальным данным, жертв среди американских военных не было.

По данным телеканала, иракская сторона заранее предупредила США о подготовке Тегерана к удару, и это позволило некоторым военным покинуть базы, а другим спуститься в бункеры.

9 января президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке.

Глава Белого дома рассказал о введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.

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CNN: Американские военные узнали об ударе по базам США в Ираке за 2,5 часа

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Теги: ирак, базы сша, иран



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Развитие сюжета:

Ранее 17.01.2020 11:58 Мск США признали потери от иранского удара

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