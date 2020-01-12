Режим прекращения огня установился в Ливии с полуночи 12 января

Перемирие установилось на территории Ливии впервые за долгое время: Ливийская национальная армия, возглавляемая Халифой Хафтаром, отозвалась на инициативу Владимира Путина о прекращении огня по позициям бандформирований в Триполи.

На протяжении субботы, 11 января, силы ЛНА готовились к приостановке операции «Аль-Карама». Служащие армии Хафтара проводили день без боевых задач, в то время как боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии весь день не прекращали стрельбу по позициям ЛНА. Со временем и эти выстрелы сошли на нет, Триполи погрузился в тишину.

Таким образом, с полуночи воскресенья, 12 января, в Ливии начал действовать режим прекращения огня. Благодаря инициативе президента РФ в этой республике появилась возможность для урегулирования конфликта мирным путем.

Идею о мирном урегулировании в Ливии глава России Владимир Путин высказал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января. Последний в свою очередь поддержал предложение о введении режима прекращения огня.

Напомним, антитеррористическая операция «Аль-Карама» была запущена в Ливии в 2014 году. В рамках этой операции ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет освобождение территории страны от захвативших Триполи и северо-запад Ливии боевиков.