24 Июля 2020
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва
Владимир Путин, Ангела Меркель (2020) | Фото: kremlin.ru

Меркель заявила, что проект "Северный поток - 2" необходимо реализовать несмотря на санкции США

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель озвучил сроки завершения строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия сможет завершить этот проект в условиях санкций, самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Глава государства отметил, что санкции лишь на несколько месяцев отодвинут окончание строительства.

"Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает", - заявил президент.

Владимир Путин, Ангела Меркель(2020)|Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии подчеркнула, что это "правильный проект", который необходимо реализовать несмотря на американские санкции.

"Я здесь хочу еще раз подчеркнуть: несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции – это неправильный путь. Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом", - заявила Меркель.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект газопровода "Северный поток-2" является исключительно европейским делом, которое не касается США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее в Сенате США обсуждался законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

Под санкции могут попасть все, кто оказывает техническую, финансовую поддержку, а также страховщики судов, особенно занимающиеся укладкой труб, швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem.

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Меркель заявила, что проект "Северный поток - 2" необходимо реализовать несмотря на санкции США

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Теги: Ангела Меркель, Владимир Путин, переговоры, Северный поток - 2, санкции



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Ранее 23.01.2020 13:45 Мск После ввода санкций США к "Северному потоку - 2" подошло судно-инспектор

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