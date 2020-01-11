В Иране из-за сбитого украинского самолета начались антиправительственные протесты

В Иране из-за сбитого украинского самолета начались антиправительственные протесты: жители Тегерана требуют наказать виновных и выступают против нынешнего режима, сообщает телеграм канал Mash.

По предварительной информации, полиция применила силу и слезоточивый газ.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг".

Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор". Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь.