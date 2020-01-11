Путин провел переговоры с Меркель в Москве

Президент России Владимир Путин сегодня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, сперва переговоры велись в узком составе, после - продолжились с участием делегаций двух стран.

Сообщается, что предметом обсуждения стало двухстороннее сотрудничество двух стран, а также актуальные темы международной повестки дня: ситуация в Сирии, Ливии, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте выполнения минских договоренностей от 2005 г. и договоренностей, которые были достигнуты на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.