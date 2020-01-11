В Московской области двое маленьких детей провалились под лед и погибли

Двое детей восьми и пяти лет погибли, провалившись под лед в селе Сынково под Подольском, сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла на территории частного дома, где находился искусственный водоем. Дети вышли прогуляться и вышли на застывший пруд. Однако лед под ними треснул и дети провалились под воду.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, но спасти детей они уже не смогли.

По некоторым данным, дети проживали в Москве. В Сынково они приехали в гости к бабушке и дедушке.