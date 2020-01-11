23 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
табличка лед следы выход на лед запрещен (2007) | Фото: Накануне.RU

В Московской области двое маленьких детей провалились под лед и погибли

Двое детей восьми и пяти лет погибли, провалившись под лед в селе Сынково под Подольском, сообщает телеграм-канал Mash.

Трагедия произошла на территории частного дома, где находился искусственный водоем. Дети вышли прогуляться и вышли на застывший пруд. Однако лед под ними треснул и дети провалились под воду.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, но спасти детей они уже не смогли.

По некоторым данным, дети проживали в Москве. В Сынково они приехали в гости к бабушке и дедушке.

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В Московской области двое маленьких детей провалились под лед и погибли

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Теги: провалились под лед, дети



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