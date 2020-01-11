23 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО
(2017) | Фото: администрация сургута

В Кирове судят мать, оставившую трехлетнюю дочь одну в квартире без еды и воды

В Кирове женщина призналась в убийстве своей трехлетней дочери, сообщает телеграм-канал "Следак шепнул"

По информации телеграм-канала, молодая мать с 13 по 20 февраля проживала у своей знакомой. Ей она сообщила, что оставила девочку на попечение подруги. В это время ее маленькая дочь умирала от голода и жажды: из еды в доме были лишь одна баночка йогурта, разделанная курица и пакет с сардельками. Тело девочки нашли на диване: ребенок лежал головой к окну, без одежды. По квартире был рассыпан стиральный порошок, разбросан мусор и игрушки, вода перекрыта.

По данным ГТРК "Вятка", в суде женщина сообщила, что забеременела в 17 лет, хотела создать семью, но отец ее ребенка бросил её вскоре после рождения дочери. Мать девушки предлагала ей сделать аборт, но она отказалась. После отказа от аборта мать помогала своей дочери, в том числе материально, но они часто ссорились. Через несколько месяцев после рождения ребенка, женщина начала встречаться с другим молодым человеком, но отношения быстро кончились.

Сообщается, что речь обвиняемой была немного несвязной, она путалась. Она полностью признала вину. Было оглашено заключение психиатра о том, что психических расстройств у подсудимой не обнаружено.

Когда ее спросили, почему она так поступила со своим ребенком, женщина сообщила, что хотела прийти к дочери каждый день, но не знает, почему не пришла. После этих слов обвиняемая расплакалась.

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В Кирове судят мать, оставившую трехлетнюю дочь одну в квартире без еды и воды

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Теги: суд, мать, дочь, убийство



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