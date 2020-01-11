Ракету по "Боингу" выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана

Решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь, сообщает Mash.

"У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету", — прокомментировал ситуацию командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг".

Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор". Сообщается, что министр иностранных дел страны уже принес извинения семьям погибших.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что виновные в крушении самолета будут привлечены к ответственности и подчеркнул, что катастрофа произошла потому, что вооруженные силы Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США.

Ранее Иран отрицал версию о попадании в самолет ракеты иранских ПВО. Осторожно по поводу этого высказываются и власти США, а вот премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии в один голос утверждали, что располагают разведданными о попадании ракеты (причем, по данным источников СМИ, данные получены с американского спутника).