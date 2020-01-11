Во время российских учений один из обломков ракет упал на территорию Казахстана

Министерство обороны Казахстана сообщило о падении обломков одной из российских ракет за пределы установленных мест, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 9 января во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК.

Обломок ракеты упал в Байганинском районе Актюбинской области. Район падения оцеплен сотрудниками полиции.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация не представляет опасности для населения, жертв и разрушений нет. На месте работают службы КЧС МВД РК.