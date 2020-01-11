23 Июля 2020
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Ямальский район ракета обломок (2018) | Фото: Сергей Правов

Во время российских учений один из обломков ракет упал на территорию Казахстана

Министерство обороны Казахстана сообщило о падении обломков одной из российских ракет за пределы установленных мест, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 9 января во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК.

Обломок ракеты упал в Байганинском районе Актюбинской области. Район падения оцеплен сотрудниками полиции.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация не представляет опасности для населения, жертв и разрушений нет. На месте работают службы КЧС МВД РК.

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Во время российских учений один из обломков ракет упал на территорию Казахстана

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Теги: обломок ракеты, учения



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