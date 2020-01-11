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Происшествия В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Бастрыкин поручил взять на контроль дело о гибели девушки в ДТП в Бурятии

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы расследование уголовного дела, возбужденного в Республике Бурятия по факту трагической гибели 17-летней девушки, было взято на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело было возбуждено в отношении предпринимателя Галуста Пилосяна, который явился к полицейским и признался, что возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит его другу, недалеко от села Батурино сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу. От полученных травм девушка скончалась.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Инцидент произошел 5 января. По данным следствия, поврежденный в результате наезда на пешехода внедорожник, которым фактически владеет известный в республике политический деятель, позже по указанию свидетелей обнаружен следственно-оперативной группой на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия. Видеорегистратора в автомобиле не было. При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты, которые будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя.

Отметим, что суд оставил предпринимателя на свободе. Следствие помимо версии, изложенной подозреваемым, рассматривает, в том числе, и и версию о причастности к преступлению политического деятеля – владельца автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа.

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Бастрыкин поручил взять на контроль дело о гибели девушки в ДТП в Бурятии

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Теги: ДТП, Бурятия, Александр Бастрыкин, Галуст Пилосян



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